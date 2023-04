`ட்ரம்ப் என்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்!’



அமெரிக்காவின் பிரபல எழுத்தாளர் இ.ஜீன் கரோல் 2019-ம் ஆண்டு வெளியான, `What Do We Need Men For?: A Modest Proposal’ என்ற தனது புத்தகத்தில் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இது தொடர்பாக வழக்கும் தொடுத்திருந்தார். தற்போது அந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, ``1990-களின் மத்தியில் மன்ஹாட்டனிலுள்ள டிபார்ட்மென்ட்டல் ஸ்டோர் ஒன்றில் ட்ரம்ப்பைச் சந்தித்தேன். அப்போது, பெண்களுக்கு உள்ளாடைகளைப் பரிசாக வாங்குவது தொடர்பாக என்னிடம் விளையாட்டாகப் பேசிய ட்ரம்ப், அங்கிருந்த டிரெஸ்ஸிங் அறைக்குள் என்னைத் தள்ளிவிட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்’’ என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஜீன். ஏற்கெனவே, 20-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ட்ரம்ப்புக்கு எதிராகப் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கியிருக்கின்றனர். ஆனால், அவை அனைத்தையும் தற்போதுவரை மறுத்துவரும் ட்ரம்ப், 2024 அதிபர் தேர்தலுக்காகத் தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறார்.நியூஸ் எம்பஸி