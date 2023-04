Published: 13 Apr 2023 7 AM Updated: 13 Apr 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

தேர்தல் ஆணையத்தில் திக்...திக்...திக்... முடிவுக்கு வருகிறதா அதிமுக-வின் சட்டரீதியான போராட்டங்கள்?!

`அதிமுக சட்டவிதி திருத்தங்களை ஏற்பது குறித்து 10 நாள்களுக்குள் முடிவு எடுக்கப்படும்’ என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.