Published: 24 Feb 2023 7 AM Updated: 24 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

மக்களவைத் தேர்தல் 2024 - கூட்டணி குறித்து ப.சிதம்பரம் அடுக்கும் யோசனைகள் எடுபடுமா?!

‘நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பா.ஜ.க-வை எதிர்ப்பதற்கு காங்கிரஸும் எதிர்க்கட்சிகளும் விட்டுக்கொடுத்து செயல்பட வேண்டும்’ என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் கூறியிருக்கிறார்.