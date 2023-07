Published: 22 Jul 2023 8 AM Updated: 22 Jul 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

விடாமல் அடம்பிடிக்கும் `ஓ.பி.எஸ்’... `கைகழுவும்' பா.ஜ.க - யாரை ஏமாற்றுகிறார் பன்னீர்?!

பா.ஜ.க தங்களுடன் கூட்டணிக்காக பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு எவ்வித அழைப்பையும் பா.ஜ.க கொடுக்கவில்லை. மேலும், பன்னீர் தரப்பை டெல்லி பா.ஜ.க கைவிட்டுவிட்டது என்றும் பேச்சுகள் அடிபடுகின்றன.