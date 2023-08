Published: 12 Aug 2023 11 AM Updated: 12 Aug 2023 11 AM

பிரதமர் மோடியை பேச வைத்ததே ‘I.N.D.I.A’ கூட்டணியின் முதல் வெற்றியா?!

“அரசியல் ரீதியாக வாக்கு வங்கிக்காக பாஜக-வால் பிரிக்கப்பட்ட அந்த இரு இன மக்கள், என்றைக்கு நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்கிறார்களோ அல்லது அதற்காக பாஜக ஓரடியாவது எடுத்து வைக்கிறதோ அன்றைக்குத்தான் முழுமையான வெற்றி” - பிரியன்