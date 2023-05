Published: 07 May 2023 11 AM Updated: 07 May 2023 11 AM

`தமிழகத்தில் அரசுப் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைப்பா?'- குற்றம்சாட்டும் இபிஎஸ்; கள நிலவரம்தான் என்ன?