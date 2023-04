Published: 08 Apr 2023 11 AM Updated: 08 Apr 2023 11 AM

'தொடரும் சர்ச்சை கருத்துகள்' - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு அசைன்மென்ட் கொடுக்கப்படுகிறதா?!

தமிழக ஆளுநர் தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பேசி வருகிறார். அந்த வகையில் `தமிழகத்தை கருத்து ரீதியில் ‘பிஸி’யாக வைத்துக்கொள்ள ஆளுநர் ரவிக்கு ‘அசைன்மென்ட் கொடுக்கப்படுகிறதா?’ என்ற கேள்வி எழுகிறது.