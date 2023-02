Published: 22 Feb 2023 11 AM Updated: 22 Feb 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ஈரோடு கிழக்கு: ``பணப் பட்டுவாடா நடத்தி இப்படி ஒரு தேர்தல் தேவைதானா?” - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

``ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் 100 திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்குப் பணப் பட்டுவாடா நடக்கிறது. இப்படி ஒரு தேர்தல் நடத்துவது ஜனநாயகத்துக்குத் தேவைதானா என்ற கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் இருக்கிறது” - பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்