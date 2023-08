Published: 05 Aug 2023 10 AM Updated: 05 Aug 2023 10 AM

மேக்கேதாட்டூ அணைத் திட்டத்தில் தீவிரம் காட்டும் கர்நாடக அரசு - தடுக்கப்படுவது சாத்தியமா?!

மேக்கேதாட்டூவில் அணைக் கட்டுவதற்கான முயற்சியில் கர்நாடகா காங்கிரஸ் அரசு தீவிரம் காட்டிவருகிறது. ஆனால், அணையைக் கட்ட முடியாது என்று உறுதியாகக் கூறிவருகிறார் அமைச்சர் துரைமுருகன்.