Published: Just Now Updated: Just Now

தமிழ்நாட்டிலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்குத் திரும்புகிறார்களா வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள்... நடப்பது என்ன?!

பீகார் தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுவதாக வெளியான வீடியோ போலியானது என்பதை முதலமைச்சர் தொடங்கி, அமைச்சர், டிஜிபி வரை விளக்கம் அளித்துள்ள நிலையில், உண்மை நிலையை ஆய்வு செய்ய பீகார் குழு தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளது.