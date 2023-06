Published: Just Now Updated: Just Now

`தொண்டன்’ : பத்திரிகை, டிவி சேனல் தொடங்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வம்?!

முன்னாள் முதல்வரான ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது தரப்புக்காக புதிய பத்திரிகை மற்றும் டி.விசேனல் தொடங்க இருக்கிறார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.