Published: 07 Aug 2023 10 AM Updated: 07 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 11 AM

தண்டனையை நிறுத்திவைத்த உச்ச நீதிமன்றம்; மீண்டும் என்ட்ரி கொடுக்கும் ராகுல்! - பாஜகவுக்கு பின்னடைவா?!

‘ஒழிந்தார் ராகுல் காந்தி’ என்று நினைத்த பா.ஜ.க-வுக்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பேரிடியைக் கொடுத்திருக்கிறது.