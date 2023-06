Published: Just Now Updated: Just Now

அமலாக்கத்துறையின் பிடியில் செந்தில் பாலாஜி... தம்பி அசோக்-க்கும் விரைவில் கைது?!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத்துறையின் பிடியில் இருக்கும் நிலையில், அவரின் சகோதரர் விரைவில் கைது செய்யப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருப்பது, கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.