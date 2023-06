Published: 15 Jun 2023 11 AM Updated: 15 Jun 2023 11 AM

Today at 11 AM

தலைமைச் செயலகத்தில் IT, ED... எதிர்க்கட்சித் தலைவராக... முதல்வராக... ஸ்டாலின் அன்றும் இன்றும்!

`2016-ம் ஆண்டு அ.தி.மு.க ஆட்சிக்காலத்தில் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன் ராவ் அலுவலகத்தில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையைக் கண்டித்தாரே தவிர, அன்று மாநில சுயாட்சி குறித்து பேசவில்லையே' என்னும் விமர்சனமும் முன்வைக்கப்பட்டுவருகிறது.