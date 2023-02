Published: Just Now Updated: Just Now

பொதுக்குழு தீர்ப்பு: `ஓ.பி.எஸ்., தரப்பு ரியாக்‌ஷன் என்ன...’ - தனிக்கட்சி தொடங்க திட்டமா?!

``இதை எடப்பாடியின் வெற்றி என்று கொண்டாடக் கூடிய யாருக்கும் அம்மாவின் புகைப்படத்தை சட்டைப்பையில் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமையோ, அருகதையோ கிடையாது” - மருது அழகுராஜ்