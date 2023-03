Published: 16 Mar 2023 10 AM Updated: 16 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`எங்களுக்கும் கூட்டணி கட்சியினருக்கும் பிரச்னை இருக்கிறது' - காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் போர்க்கொடி

சில வார்டுகளில் கூட்டணி கட்சியினர் பணி செய்ய விடாமல் தடுப்பதாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியிருக்கிறார்கள். என்னதான் பிரச்னை?