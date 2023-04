Published: Just Now Updated: Just Now

மோடி வந்த நேரத்தில் அண்ணாமலை ‘மிஸ்ஸிங்’... கர்நாடக தேர்தல் மட்டும்தான் காரணமா?!

சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிரதமர் மோடி, பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலையை தன்னுடைய காரில் ஏற்றிக்கொண்டு பயணித்தார். ஆனால், இப்போது மோடி வந்தபோது, தமிழ்நாட்டிலேயே அண்ணாமலை இல்லை.