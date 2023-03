Published: 23 Mar 2023 6 AM Updated: 23 Mar 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

'புதின் - ஜி ஜின்பிங் சந்திப்பு; உக்ரைன் வந்த ஜப்பான் பிரதமர்' - அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்கிறதா போர்?

சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ரஷ்யாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றிருக்கிறார். மறுபுறம் உக்ரைனுக்கு ஜப்பான் பிரதமர் சென்றிருக்கிறார். இதையடுத்து போர் அடுத்தகட்டத்திற்கு நகர்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.