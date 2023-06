Published: 07 Jun 2023 9 AM Updated: 07 Jun 2023 9 AM

பாட்னாவில் எதிர்க்கட்சிகள் மாநாடு... நிதிஷ் முன்னெடுப்பில் பின்னடைவு ஏன்?!

வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பா.ஜ.க-வைத் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பாட்னாவில் ஜூன் 12-ம் தேதி நடைபெறவிருந்த எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டம் ஜூன் 23-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது.