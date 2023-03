Published: 30 Mar 2023 8 AM Updated: 30 Mar 2023 8 AM

மக்கள் போராட்டம்; பைடனின் கருத்துக்கு `கறார்' பதிலளித்த பிரதமர்! - என்ன நடக்கிறது இஸ்ரேலில்?!

அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், ``இஸ்ரேலில் நடப்பவை வருத்தமளிப்பதாக இருக்கின்றன. இஸ்ரேல் பிரதமர் அவரது முடிவை மாற்றிக் கொள்வார் என எதிர்பார்கிறோம்" என்று தெரிவித்திருந்தார். அவரின் கருத்துக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பதிலடி கொடுத்திருப்பதுதான் `டாக் அஃப் தி டவுன்'.