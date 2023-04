Published: Just Now Updated: Just Now

`அலுவல்ரீதியாக ஆங்கிலம் பேசினால் 1 லட்சம் யூரோ அபராதம்...' - இத்தாலி அரசின் முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

உத்தியோகபூர்வ தகவல்தொடர்புகளில் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு மொழிகளை தடைசெய்யும் இந்த மசோதா, நாடாளுமன்ற விவாதத்துக்குப் பிறகு அமல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.