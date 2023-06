Published: Just Now Updated: Just Now

தெலங்கானா: காங்கிரஸில் இணைந்த பி.ஆர்.எஸ்ஸின் 12 முக்கியத் தலைவர்கள்; கேசிஆர்-க்கு அதிர்ச்சி!

தெலங்கானா மாநில காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோர் டெல்லியில் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.