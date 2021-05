Published: 07 May 2021 7 AM Updated: 07 May 2021 7 AM

`மேற்கு வங்கத்தில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்தும் திட்டமா?!’ - ஜே.பி நட்டா பதில்