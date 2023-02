Published: Just Now Updated: Just Now

அதிமுக: விலகிய தடை; பொதுக்குழு வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு! - எடப்பாடியின் அடுத்தகட்ட திட்டம் என்ன?!

``அ.தி.மு.க மீது பா.ஜ.க ஒர் ஆதிக்க பிடியை செலுத்தி வந்தது. பா.ஜ.க எதிர்ப்பு மனநிலையில் அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள் உறுதியாக இருந்தால், அந்த பிடியை எடப்பாடியால் விலக்க வைக்க முடியும்."