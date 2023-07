Published: 18 Jul 2023 7 AM Updated: 18 Jul 2023 7 AM

`சிவப்புச் சட்டைக்காரனைக் காணோம்' 1983-ல் எகிறிய தக்காளி விலை... ஜூ.வி வெளியிட்ட கவர் ஸ்டோரி!

தக்காளி விலையைக் கேட்டாலே `தலைசுற்றல்' வருகிறது என 2023 ஜூலையில் நாம் அனைவரும் புலம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதேபோலதான் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் மக்கள் தக்காளி விலை உயர்வால், கிறுகிறுத்துப்போயிருந்தனர். அது தொடர்பாக ஜூ.வி-யில் 1983-ம் ஆண்டு கவர் ஸ்டோரி வெளியாகியிருந்தது.