Published: Just Now Updated: Just Now

'அட்ராசிட்டி செந்தில் பாலாஜி' - தொடர்ந்து அட்டைப்பட கட்டுரை வெளியிட்ட ஜூ.வி... கையிலெடுத்த ED!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அட்ராசிட்டிகள் குறித்து தொடர்ச்சியாக ஜூனியர் விகடன் கட்டுரை எழுதிவந்த நிலையில், அமலாக்கத்துறை நடத்தியிருக்கும் ரெய்டு தமிழக அரசியலை புதிய புயலை கிளப்பியிருக்கிறது.