Published: Just Now Updated: Just Now

பணிநீக்க விவகாரம்; உடனடியாக போன் செய்த கனிமொழி, வானதி - கோவை ஷர்மிளா கூறிய பதில் இதுதான்!

பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட கோவையின் முதல் பெண் பேருந்து ஓட்டுநர் ஷர்மிளாவை கனிமொழி, வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் செல்போனில் அழைத்து நம்பிக்கையளித்திருக்கின்றனர்.