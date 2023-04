Published: 14 Apr 2023 11 AM Updated: 14 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் சாதி என்ற கட்டமைப்பு இருக்கிறது’'- கனிமொழி எம்.பி பேச்சு

``ஒருக் காலத்தில், பெண்களுக்கு கல்வி, சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்ட நிலைமாறி, தற்போது கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடு, சொத்துரிமை ஆகியவை சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டிருக்கிறது." - கனிமொழி‌ எம்.பி