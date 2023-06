Published: 09 Jun 2023 7 AM Updated: 09 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``நாடு முழுவதும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பொறுப்பை ஸ்டாலின் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்” - கனிமொழி

"ஆளுநர் குறித்து ஒன்றிய அரசிடம் தெரிவித்தாகிவிட்டது. அவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவோ, கண்டிக்கவோ இல்லை என்பது தான் வருத்தமானது" என்றார் கனிமொழி.