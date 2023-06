Published: 22 Jun 2023 6 AM Updated: 22 Jun 2023 6 AM

குமரி: `இது செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் தானா?’ - வித்தியாசம் காட்டிய தளவாய்சுந்தரம்

``கன்னியாகுமரி மாவட்ட பிரச்னை சம்பந்தமாக உள்ளூர் அமைச்சரும் மாவட்ட நிர்வாகமும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. விலைவாசி ஏற்றம் விண்ணை தொட்டுவிட்டது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை அதிகரித்துவிட்டது” என்றார் தளவாய்சுந்தரம்.