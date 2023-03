Published: Just Now Updated: Just Now

`குமரி ரேஷன் கடைகளில் பிளாஸ்டிக் அரிசி விநியோகமா?' - விளக்கமளித்த கலெக்டர்!

திற்பரப்பு அருகே மாஞ்சக்கோணம் ரேஷன் கடையில் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் அரிசியில் பிளாஸ்டிக் அரிசி கலந்து விநியோகம் செய்வதாக புகார் கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.