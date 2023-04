Published: Just Now Updated: Just Now

Exclusive: `கர்நாடகத்தில் டெல்லி மாடல் அரசு; ஊழலற்ற ஆட்சி..!" - ஆம் ஆத்மி மாநிலத் தலைவர் பேட்டி!

மாநிலத்தில், பா.ஜ.க, காங்கிரஸ், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் என மும்முனை போட்டி நிலவிய நிலையில், ஆம் ஆத்மியும் தேர்தலில் முழுமையாக களமிறங்குவது அரசியல் அரங்கில் கவனம் ஈர்த்திருக்கிறது.

