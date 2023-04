Published: 16 Apr 2023 11 AM Updated: 16 Apr 2023 11 AM

`எங்களுக்கும் தேசிய அந்தஸ்து வேண்டும்' - கர்நாடகத் தேர்தலில் 40 வேட்பாளர்களை நிறுத்தும் சரத் பவார்!

கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி 40 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட முடிவுசெய்திருக்கிறது.