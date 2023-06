கர்நாடகா: பாஜக-வில் உட்கட்சிப்பூசல்; கூட்டத்தில் இருதரப்பு ரகளை – லோக் சபா தேர்தலுக்குத் தலைவலியா?

Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: பாஜக-வில் உட்கட்சிப்பூசல்; கூட்டத்தில் இருதரப்பு ரகளை – லோக் சபா தேர்தலுக்குத் தலைவலியா?

பா.ஜ.க தலைவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே மாறி மாறி புகார் தெரிவித்து, உட்கட்சிப்பூசலைத் தொடங்கி அனலைக் கிளப்பி வருவது, பா.ஜ.க மேலிடத்துக்குத் தலைவலியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.