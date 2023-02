கர்நாடகா: IAS ரோகிணி vs IPS ரூபா - `ஊழல் புகார் வார்’ ; அமைச்சர் கொதிப்பு - 3 பக்க பகீர் புகார்கள்

Published: 21 Feb 2023 8 AM Updated: 21 Feb 2023 8 AM

கர்நாடகா: IAS ரோகிணி vs IPS ரூபா - `ஊழல் புகார் வார்’ ; அமைச்சர் கொதிப்பு - 3 பக்க பகீர் புகார்கள்

IAS அதிகாரி மீது IPS அதிகாரி, அடுக்கடுக்காக ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது, அரசியல் களத்தில் மட்டுமின்றி, தேசிய அளவில் IAS, IPS அதிகாரிகளிடையே பெரும் புகைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.