Published: 04 Jun 2023 7 AM Updated: 04 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`விதிகளை மீறி பணிசெய்ய நிர்பந்திப்பதால்கூட ரயில் விபத்து நடந்திருக்கலாம்!' - கார்த்தி சிதம்பரம்

"ஒடிசா ரயில் விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொள்பவர்கள் மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களாக இருக்க வேண்டும்" என்று சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்திருக்கிறார்.