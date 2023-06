Published: Just Now Updated: Just Now

``ஹெச்.ராஜாவும், சீமானும் ஒன்றிணைந்தால் அது கலியுகம்தான்!" - கார்த்தி சிதம்பரம்

`ரயில் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது என்று புகழ்ந்து பேசுகிறாரே தவிர, சாதாரண பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கவனிப்பதில்லை, இதனால்தான் ஒடிசாவில் ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது.' - கார்த்தி சிதம்பரம்