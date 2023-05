Published: 20 May 2023 5 PM Updated: 20 May 2023 5 PM

``பாஜக-வில் சேர்ந்து, அண்ணாமலை பதவியைகூட கைப்பற்றுவார்!" - செந்தில் பாலாஜியை சாடிய கரூர் சின்னசாமி

``அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தானாக பதவி விலகுவது நல்லது. இல்லையென்றால், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக, அ.தி.மு.க தலைமையிடம் பேசி அடுத்த கட்ட போராட்டம் குறித்து அறிவிப்போம்.'' - கரூர் சின்னசாமி