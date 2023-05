Published: 30 May 2023 2 PM Updated: 30 May 2023 2 PM

செந்தில் பாலாஜி தம்பி வீட்டில் சம்மன் ஒட்டிய அதிகாரிகள்; 5 -ம் நாளாக தொடரும் ரெய்டு! - கள நிலவரம்

கரூரில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாரை மையப்படுத்தி நடக்கும் வருமான வரித்துறை சோதனை, 5-வது நாளாக நடந்து வருகிறது.