Published: Just Now Updated: Just Now

‘ஏட்டையா கூடத்தான் போவேன்’ அடம்பிடிக்கும் சீனியர் முதல் மனம் தளராத ஓபிஎஸ் வரை - கழுகார் அப்டேட்ஸ்

முப்பெரும் விழாவுக்குத் தயாராகும் ஓ.பி.எஸ்! | ‘ஏட்டையா கூடத்தான் போவேன்’ அடம்பிடிக்கும் அதிமுக சீனியர்! | “ஐயாதான் அடுத்த தலைவர்” கிளப்பிவிட்ட நிர்வாகிகள்; கடுப்பில் வார் ரூம் | ‘அவருக்கு டெல்லி... நமக்கு புதுவை’ | கழுகார் அப்டேட்ஸ்!