Published: 30 Mar 2023 11 AM Updated: 30 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தடைபோட்ட அமைச்சர், தடுமாறும் நிர்வாகி முதல் முக்காடு போடும் பன்னீர் தரப்பு வரை! - கழுகார் அப்டேட்ஸ்

'தலையிருக்க வால் ஆடக் கூடாது..!’ | ‘அன்பு’ கொடி இறங்குகிறது... அதிரடி கை ஓங்குகுறது! | கணக்கை நேர்செய்ய அமைச்சர் பிளான்! | ‘ஆரம்பமே அபசகுனமாகிடுச்சே...’ | ‘முப்பெரும் விழா கிடையாது...’|