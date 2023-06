Published: Just Now Updated: Just Now

`மயக்கமா... தயக்கமா’ தள்ளாடும் சீனியர் அமைச்சர்கள் முதல் பரபரக்கும் ல.ஒ.துறை வரை | கழுகார் அப்டேட்ஸ்

தள்ளாடும் சீனியர் அமைச்சர்கள்! | உச்சகட்ட கடுப்பில் கமலாலய சீனியர்! | ‘அந்த சீட்டு சரிந்தால்... என் நாற்காலி ஆடிவிடுமே?’ | ஏமாற்றத்தில் அறிவாலயப் புள்ளி! | அரசு போட்ட உத்தரவு... பரபரக்கும் ல.ஒ.துறை! | கழுகார் அப்டேட்ஸ்