அமைச்சரையும் எச்சரித்த கனிமொழி முதல் `இலாகாவால்’ தெறித்து ஓடும் அமைச்சர்கள் வரை | கழுகார் அப்டேட்ஸ்

‘எங்களுக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம்...’தெறித்து ஓடும் அமைச்சர்கள்! | மா.செ கூட்டத்தில் எச்சரித்த எடப்பாடி! | சிக்கலில் தி.மு.க எம்.எல்.ஏ! | அமைச்சரையும் எச்சரித்த கனிமொழி! | ‘செய்தித்துறை’ அதிகாரிகளா... `முரசொலி’ செய்தியாளர்களா?!’| கழுகார் அப்டேட்ஸ்