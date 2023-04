Published: 04 Apr 2023 7 AM Updated: 04 Apr 2023 7 AM

"திமுக, தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னதை செயல்படுத்த வேண்டும்!" - சொல்கிறார் கே.பாலகிருஷ்ணன்

"வட மாநிலத்தவர்கள் இல்லை என்றால் தமிழ்நாட்டில் தொழில்கள் நடத்த முடியாது. தமிழர்களும் வெளி மாநிலங்களில் வேலை பார்க்கிறார்கள்" என்று கரூரில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.