Published: 16 Mar 2023 10 AM Updated: 16 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

கேரளா: `ஷூ காலால் மிதித்தனர்’ - சபாநாயகர் அலுவலகம்முன் போராடிய காங்கிரஸ் பெண் எம்.எல்.ஏ கை உடைந்தது

காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்கள் சபாநாயகரை தடுத்து முற்றுகையிட வாய்ப்பு உள்ளதாக சபை காவலர்கள் கருதி உள்ளனர். இதை அடுத்து காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த முயன்றனர். இதனால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.