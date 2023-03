Published: 01 Mar 2023 10 AM Updated: 01 Mar 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

'ஸ்வப்னா வழக்கில் முதல்வருக்கு தொடர்பு' - பினராயி விஜயனை சீண்டிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ

"இந்த குற்றச்சாட்டு பச்சை பொய். அவர்கள் யாரும் என்னை தனியாக சந்திக்கவும் இல்லை. அதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கவும் இல்லை" என முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார்.