Published: 28 Mar 2023 10 AM Updated: 28 Mar 2023 10 AM

``சி.பி.எம் பெண் தலைவர்கள் கொழுத்து பூதகி போன்று இருக்கின்றனர்" - கேரள பாஜக தலைவர் பேச்சால் சர்ச்சை

"சுரேந்திரன் மீது மாநில உள்துறை நடவடிக்கை எடுத்து, தைரியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஏதாவது சொன்னால் உடனே பதிலடி கொடுக்கும் சி.பி.எம் தலைவர்கள் ஏன் பா.ஜ.க-வுக்கு பயப்படுகிறீர்கள்" என காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் கே.சுதாகரன் கூறியிருக்கிறார்.