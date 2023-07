Published: 19 Jul 2023 7 AM Updated: 19 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``நானும் உம்மன் சாண்டியும் ஒரே நாளில் எம்.எல்.ஏ ஆனோம்; ஆனால்..." - உருகிய பினராயி விஜயன்

"1970-களின் தொடக்கத்தில் அதிகமான இளைஞர்களின் கேரள சட்டசபையில் கவனம் ஈர்த்தார்கள். அவர்களில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத பொறுப்புக்கள் உம்மன்சாண்டிக்கு கிடைத்தன" - பினராயி விஜயன்.