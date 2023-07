Published: 18 Jul 2023 6 AM Updated: 18 Jul 2023 6 AM

`ஒரே தொகுதி... 50 ஆண்டுகள் எம்.எல்.ஏ’ - கேரள முன்னாள் முதல்வர் உம்மன்சாண்டி காலமானார்

புதுப்பள்ளி தொகுதியில் தொடர்ந்து 50 ஆண்டுகள் எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்திருக்கிறார் உம்மன் சாண்டி. அதனால் திருவனந்தபுரத்தில் தான் கட்டிய வீட்டுக்கு 'புதுப்பள்ளி' என பெயர் வைத்திருக்கிறார்.