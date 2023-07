Published: 25 Jul 2023 6 AM Updated: 25 Jul 2023 6 AM

"அதானி துறைமுகப் பணிக்கு தமிழ்நாட்டு கற்கள் வேண்டும்" - விதியை தளர்த்தச் சொல்கிறார் கேரள அமைச்சர்!

தமிழ்நாடு போக்குவரத்து ஆணையர் உத்தரவுபடி, 28 டன்னுக்கு மேலும், 10 டயர்களுக்கு மேல் உள்ள லாரிகளிலும் கனிமவளங்கள் கேரளாவுக்கு கொண்டுசெல்லக் கூடாது என கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.